«Агролига» намерена почти в 2 раза нарастить мощности по переработке подсолнечника

Группа компаний «Агролига» планирует к 2017 году увеличить собственные мощности по переработке семян подсолнечника до 100 тыс. тонн, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, к 2015 году мощности по переработке подсолнечника должны составить 70 тыс. тонн против 55 тыс. тонн, имеющихся у компании на сегодняшний день.

Для реализации указанного проекта «Агролига» планирует инвестировать 1 млн евро собственных средств и 2,6 млн евро, которые компания планирует привлечь.

Кроме того, стратегической целью компании является увеличение собственных мощностей по хранению семян подсолнечника до 10 тыс. тонн. Этот проект, по подсчетам «Агролиги», обойдется ей в 0,8 млн долл., которые она планирует привлечь.

Как сообщал УНИАН, «Агролига» в 2012 году увеличила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом – до 3,16 млн евро. Выручка компании увеличилась до 16,5 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем в 2011 году. Валовая прибыль предприятия по итогам 2012 года выросла на 87% по сравнению с 2011 годом и составила 3,17 млн евро. Операционная прибыль «Агролиги» увеличилась до 3,5 млн евро с 1,9 млн евро в 2011 году.

Справка УНИАН. Группа компаний "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года.

Агрохолдинг обрабатывает 7,2 тыс. га земли в Харьковской области. Предприятия холдинга занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством.

Акции компании котируются на альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи NewConnect.