Национальная ассоциация молочников Украины «Укрмолпром» поддерживает законопроект «О молоке и молочных продуктах» (№ 2172), который предусматривает ограничение минимального содержания молочного жира в молокосодержащих продуктах на уровне 50%, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрмолпром».

«Сегодня, согласно действующим нормативным документам, в молокосодержащем продукте должно содержаться не менее 25% молочных компонентов. Являясь верной, по сути, эта норма оставляет лазейку, позволяя недобросовестным производителям практически полностью замещать молочный жир и белок, и продолжать называть продукцию молокосодержащей, хотя в действительности это уже растительная паста или смесь жиров, в которую добавлены отдельные составляющие молока», - цитирует пресс-служба председателя правления Национальной ассоциации молочников Украины «Укрмолпром» Василия Бондаренко.

При этом, «Укрмолпром» считает несоответствующими действительности прогнозируемое некоторыми экспертами рынка резкое снижения объемов экспорта молокосодержащей продукции из-за возможного принятия законопроекта.

Хотя Ассоциация в целом поддерживает законопроект, но в то же время предлагает исключить из проекта закона статью, предусматривающую установление минимальных закупочных цен на молоко.

Как сообщал УНИАН, Союз молочных предприятий Украины считает, что многие нормы указанного законопроекта нанесут вред молочному сектору Украины.

В частности, Союз считает, что ограничение минимального содержания молочного жира в молокосодержащих продуктах на уровне 50% повлечет за собой потери экспорта на сумму более 100 млн долл. в год, рост импорта на 150 млн долл. в год, а также приведет к подорожанию молочной продукции на внутреннем рынке на 30%.

Союз уже обратился к народным депутатам с просьбой внести ряд поправок в вышеупомянутый законопроект с целью более полного его фокусирования на проблеме борьбы с фальсифицированной молочной продукцией.

Справка УНИАН. 22 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О молоке и молочных продуктах" и другие законодательные акты относительно усиления мер по борьбе с фальсификацией молочных продуктов, который предусматривает указанное ограничение, а также вводит термин «молокосодержащие продукты».