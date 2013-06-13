Минсельхоз США понизил прогноз урожая пшеницы в Украине

Министерство сельского хозяйства США в июне понизило прогноз урожая пшеницы в Украине в 2013 году до 19,5 млн тонн, что на 11,4% меньше майского прогноза министерства, говорится в отчете ведомства.

Согласно отчету, причиной снижения прогноза стала засушливая погода в ряде регионов Украины.

Кроме того, Минсельхоз США также уменьшил прогноз экспорта продовольственной пшеницы из Украины в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013-июнь 2014) до 8 млн тонн против 9,5 млн тонн, прогнозируемых в мае. При этом ожидания министерства относительно экспорта отечественного фуражного зерна в 2013/14 МГ остались на уровне майского прогноза – 18,68 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает 53-54 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых в 2013 году.

Украинские аграрии с начала 2012/2013 МГ и по состоянию на 1 июня поставили на внешние рынки 21,9 млн тонн зерновых культур, что на 9,4% больше, чем на 1 июня прошлого МГ.

Согласно прогнозу ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 20-21 млн тонн.

Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против рекордных для страны 56,7 млн тонн в 2011 году. В частности, урожай пшеницы сократился на 29,4% - до 15,76 млн тонн.