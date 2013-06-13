Присяжнюк прогнозирует экспорт зерновых на уровне 25-27 млн тонн

Украина в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 — июнь 2014) может экспортировать 26-27 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом в ходе конференции «ABC: Ukraine & Partners» сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Они (прогнозы экспорта — УНИАН) базируются на 26-27 млн тонн», - сказал он.

При этом министр добавил, что Минагропрод и зернотрейдеры уже подписали рамочный меморандум о сотрудничестве на 2013/2014 МГ, однако объемы поставок будут утверждены в сентябре.

«Мы его (меморандум – УНИАН) подписали рамочный. В меморандуме выписано, что уже к концу сентября мы обоснуем объем», - сообщил Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает урожай зерновых и зернобобовых культур в 2013 году на уровне 53-54 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2012/2013 МГ (по состоянию на 1 июня) поставили на внешние рынки 21,9 млн тонн зерновых культур, что на 9,4% больше, чем на 1 июня прошлого года.

В 2011/2012 МГ Украина экспортировала почти 22 млн тонн зерновых культур.

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