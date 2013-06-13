Повышение акцизов на пиво противоречит Налоговому и Бюджетному кодексам - участник рынка

Возможное повышение в несколько раз акцизов на пиво противоречит Налоговому и Бюджетному кодексам Украины, сообщил корреспонденту УНИАН директор по корпоративным связям Efes Ukraine Валентин Бойницкий, комментируя законодательные инициативы Министерства доходов и сборов, предусматривающие повышение акциза на пиво в 3,5 раза, а также подобные законопроекты, зарегистрированные в Верховной Раде.

«Иностранные инвесторы сегодня в шоке от намерений такого высокого повышения акцизов на пиво. Поскольку у нас есть законы – Бюджетный кодекс и Налоговый кодекс, в котором написано, что все акцизы Украина обязуется повышать раз в год на размер потребительской инфляции», - сказал Бойницкий.

«В законах прописано, что Украина для повышения прогнозированности ведения бизнеса обязуется повышать акцизы раз в год с начала отчетного финансового периода, то есть, с начала года, и обязуется не повышать их без предупреждения меньше, чем за 6 месяцев», - добавил он.

Бойницкий подчеркнул, что повышение акцизов в середине года противоречит законодательству Украины и приведет к деградации пивной отрасли.

«В случае повышения акцизов на пиво в 3 раза…сложится ситуация, когда Украина будет единственной страной в Европе, где акциз на пиво и акциз на водку в пересчете на чистый спирт сравняются», - пояснил он.

При этом директор по корпоративным связям Efes Ukraine утверждает, что потребление крепких спиртных напитков в Украине значительно превышает допустимые нормы, при этом пива украинцы пьют почти в 3 раза меньше, чем жители Западной Европы.

«Если взять потребление пива в Украине, то примерно это 55 литров на человека в год, что меньше среднеевропейского, так как, например, в Чехии выпивается человеком 150 литров в год. В Украине по потреблению пива на человека один из самых низких показателей в Европе», - считает Бойницкий.

В целом, по подсчетам эксперта, повышение акцизов на пиво может привести к падению продаж в пивной отрасли Украины на 25%.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины разработало законопроект о повышении ставки акциза на пиво почти в три раза – до 2,43 грн с 0,87 грн за литр напитка. В случае принятия законопроекта производителям и продавцам пива придется получать лицензию на эту деятельность, а пивоварам – проходить регистрацию в Миндоходов. Кроме того, для пива введут акцизную марку.

Кроме того, 15 мая депутатская группа «За трезвое будущее Украины» зарегистрировала в Верховной Раде пакет законопроектов, которыми предлагается повысить акцизы на пиво, а полученные после этого средства направить на достройку детской больницы «Охматдет». По мнению парламентариев, увеличение акцизов втрое повысит стоимость одного литра пива всего на 1-2 грн, но за эти средства можно решить колоссальную проблему наполнения бюджета в государстве.

По данным Госстата, производство пива в Украине в январе-марте текущего года сократилось до 50,5 млн декалитров, что на 3% меньше, чем в первом квартале 2012 года.

Справка УНИАН. «Эфес Украина» входит в четверку лидеров украинского пивного рынка. Компания производит и импортирует в Украину такие марки пива, как Miller Genuine Draft, REDD'S, «Золотая Бочка», Velkopopovicky Kozel Svetly, Amsterdam Mariner, «Сармат», «Жигулевское», «Добрый Шубин».

«Эфес Украина» в 2012 году увеличил продажи пива в натуральном выражении по сравнению с 2011 годом на 14% - до 18,9 млн дал.