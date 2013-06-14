Украина усилила контроль качества поставляемой в Россию "молочки"

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины усилила контроль качества молочной продукции, поставляемой в Российскую Федерацию в связи с сообщениями СМИ об обнаружении антибиотиков в партиях сыра двух украинских молочных предприятий, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, официальной информации о выявлении антибиотиков в отечественных сырах от российских ветеринарных служб Госветфитослужба не получала.

В ведомстве также отметили, что каждая партия молочной продукции, отправляемой на экспорт, проходит расширенный лабораторный контроль, в том числе и на наличие антибиотиков.

Как сообщал УНИАН, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 27 мая текущего года ввела режим усиленного лабораторного контроля украинских компаний «Гадячсыр» (Полтавская обл.) и «Прометей» (Черниговская обл.) в связи с обнаружением в их продукции антибиотиков.