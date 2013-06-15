В воскресенье в Украине ожидаются дожди и грозы

Завтра ночью и утром в Украине, кроме запада, днем в южной части ожидаются кратковременные дожди, грозы.

В Крыму и Приазовье местами сильные ливни, при грозах в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, на юге и востоке до 24 м/с, местами град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, в южной и восточной части до 23°; днем 28-33°, в западных областях (кроме Закарпатья) местами 24-27°.

В Киеве и области в воскресенье ночью и утром кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах шквалы 15-20 м/с и град. Днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 14-19°, днем 28-33°, в Киеве ночью 17-19°, днем около 30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях составляет 21-26°; в Днепре возле Киева 24°.