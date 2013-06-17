Госветфитослужбе необходимо 160 млн грн, чтобы ликвидировать бешенство среди животных

Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе необходимо 160 млн грн на меры по ликвидации бешенства в Украине.

Об этом глава Госветфитослужбы Владимир Горжеев сообщил в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина".

"В ходе моего отчета в Кабинете министров летом 2012 г. премьер-министр поинтересовался: сколько нужно средств, чтобы оздоровить территорию Украины от бешенства? Ответил: 160 млн грн. Приняли решение: при формировании бюджета на 2013 г. заложить указанную сумму для ликвидации бешенства. Но, к сожалению, Минфин не учел коллегиального мнения", - сказал Горжеев.

По его словам, бороться с бешенством очень сложно, поскольку на территории Украины почти 30 видов животных являются носителями бешенства.

При этом глава Госветфитослужбы напомнил, что в свое время Евросоюз для борьбы с бешенством выделил значительные средства на иммунизацию диких животных.

"Если проще: по всей территории разбрасывали приманки, которые прерывали цепочку передачи вируса от животных к животным. Как результат целенаправленной работы — Франция, Швейцария и Венгрия практически освободились от бешенства", - отметил Горжеев.

При этом и в Украине 6 лет назад проводились подобные мероприятия, но для масштабной иммунизации не хватает средств.

"На проведение всех противоэпизоотических мероприятий нам выделяют каждый год около 90 млн грн. Первоочередная задача — борьба с туберкулезом и другими зоонозами. Поэтому прежде всего финансируем государственные биофабрики для производства биопрепаратов. Чтобы обезопасить себя от болезни Ньюкасла, поскольку птицеводство в Украине очень развито, нужны препараты. Заказываем... Добавьте вакцины для прививки всего поголовья против сибирской язвы, против бешенства — для домашних животных. Причем последнее — бесплатно. Мизерного остатка средств хватает на четыре-пять областей", - сказал Горжеев.

Вместе с тем, глава Госветфитослужбы подчеркнул, что средства на ликвидацию бешенства окупились бы сполна.

"Когда мы начинали бороться с бешенством в Луганской области, то было зарегистрировано 160 неблагополучных пунктов. Под натиском профилактических мероприятий болезнь стала отступать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, количество заболевших бешенством животных в Украине в прошлом году увеличилось по сравнению с 2011 годом на 45% до 1762 животных.

Среди заболевших этой болезнью, представляющей значительную опасность и для человека, больше всего оказалось лисиц (591 случай), кошек (438 случаев), собак (277) и крупного рогатого скота (135 случаев). При этом увеличилось и количество населенных пунктов, в которых были зарегистрированы случаи бешенства животных, - до 1550 с 1080 годом ранее.

В течение года Госветфитослужба провела вакцинацию 160,4 тыс. голов крупного рогатого скота, 1,7 тыс. мелкого рогатого скота, 1,5 тыс. лошадей и 1,2 тыс. свиней.