Экспорт украинских продуктов в Европу под угрозой - глава Госветфитослужбы

Экспорт украинской пищевой продукции в страны еврозоны находится под угрозой, если в Украине не будет функционировать единый контролирующий орган, гарантирующий качество и безопасность пищевых продуктов.

Об этом в интервью еженедельнику "Зеркало недели" заявил глава Госветфитослужбы Владимир Горжеев, комментируя законопроект о размежевании полномочий между Госветфитослужбой и Министерством здравоохранения.

"Инспекторы генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (САНКО) четко заявили нам: ни один пищевой продукт не попадет в страны еврозоны, если в Украине не будет функционировать единый контролирующий орган, который будет гарантировать качество и безопасность пищевых продуктов", - сказал Горжеев.

По его словам, все расставит по своим местам закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно безопасности пищевых продуктов", проект которого подготовили в Госветфитослужбе. Он предусматривает и переходный период, на протяжении которого служба плавно возьмет на себя функции Минздрава, без каких-либо потрясений. При этом до окончательного размежевания функций между Госветфитослужбой и Минздравом последняя пока контролирует готовые пищевые продукты.

По словам Горжеева, законопроект был подан в Верховную Раду еще осенью 2012 г., но из-за "простоя" законодательного органа он не дошел даже до первого чтения.

После принятия закона Госветфитослужба будет полностью отвечать за соблюдение севооборотов, будет контролировать, какие семена кладут в почву и чем обрабатывают растения. Далее животноводство, со своей диагностикой, вакцинацией, миллионными пробами для лабораторных исследований, качеством кормов, сырьем (мясом, молоком, яйцами и т.п.), каким образом его получают, в каких условиях хранят и перерабатывают, включая готовую продукцию на прилавке.

"Закон непростой. Отношение к нему неоднозначное не только в ведомствах, но и среди депутатского корпуса, в обществе. Но это мировая практика: единый компетентный государственный орган контролирует пищевые продукты. От поля и фермы — до стола потребителя", - сказал Горжеев.

Он также признал, что украинский агропромышленный сектор еще не до конца готов к выходу на европейский подиум в рамках зоны свободной торговли.

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