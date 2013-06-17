Институт «Магарач» построит Центр по селекции новых сортов винограда за 52 млн грн

Национальный институт винограда и вина «Магарач» (НИВиВ «Магарач») разработал проект строительства в Ялте селекционно-биотехнологического центра, который станет мощной производственной базой по селекции новых сортов винограда. Ориентировочная стоимость проекта - более 52 млн грн.

Об этом УНИАН сообщил заведующий отделом селекции, генетики винограда и ампелографии НИВиВ «Магарач» Владимир Лиховской.

Центр будет располагаться на участке Дарсан (трасса Ялта-Севастополь) и занимать площадь 1,2 га. В его состав войдут лабораторно-административный, тепличный и прививочный комплексы, маточники, селекционные участки, физиологическая площадка, котельная и автостоянка.

Основная цель и задача проекта заключается в создании современной производственной базы по селекции новых сортов винограда, которая будет производить и поставлять высококачественный безвирусный посадочный материал винограда не только для Украины, но и за границу.

Планируется, что здесь будут выращивать до 300 тыс. саженцев винограда в год, что в 30 раз больше, чем институт производит сегодня. По словам Лиховского, для полноценного развития авторских сортов «Магарача» ученым не хватает соответствующего оборудования и условий.

«На сегодняшний день наши столовые сорта лучшие в мире. Единственное, что сейчас нам негде их выращивать. Вот как раз на базе селекционно-биотехнологического центра мы хотим создать условия для селекционного отбора наиболее элитных сортов винограда и выращивания посадочного материала», - рассказал заведующий отделом.

При разработке проекта ученые Института «Маграча» использовали опыт израильских и итальянских коллег, технологии которых наиболее оптимальны для наших условий (по микроклимату).

Теплицы будут оборудованы системой климат-контроля, стеллажи для саженцев – специальным подогревом, лаборатории и фитотроны обеспечены исключительной стерильностью. Применение таких передовых, высокопродуктивных технологий поможет производству элитного посадочного материала, устойчивого к стрессовым погодным изменениям и болезням.

На сегодня план строительства центра утвержден, закончить строительство планируют к концу следующего года.

Справка УНИАН. Национальный институт винограда и вина «Магарач» - один из старейших научных центров (создан в 1828 г.) в системе Национальной академии аграрных наук Украины.

Научный и административный корпусы института расположены в г. Ялта. Селекционная работа с виноградом ведется с момента создания Магарачского заведения в 1828 году. Получено третье поколение сортов винограда с групповой устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. Изготовленные здесь вина стали лидировать на мировых конкурсах с 1873 года. Институт «Магарач» получил статус национального в 2005 году.