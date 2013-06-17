Для урожая подсолнечника и кукурузы складываются удовлетворительные условия

Благодаря обильным осадкам в Украине сложились достаточно удовлетворительные условия для формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«На сегодня в Украине складываются вполне удовлетворительные условия для формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур, в частности это подсолнечник и кукуруза. Этому, конечно, послужили дожди, которые выпадали в предыдущий период», - сказал Прокопенко.

Он отметил, что ситуация стабилизировалась даже в южных и восточных областях, где ранее отмечались суховеи. В целом, по словам Прокопенко, на сегодняшний день сельхозкультуры в своем развитии опережают средние многолетние сроки на 1-3 недели.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в 2013 году могут собрать 53-54 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 46,2 млн тонн в 2012 года. В Министерстве аграрной политики и продовольствия прогнозируют, что из-за погодных условий уборочные работы придется проводить в минимальные сроки – 10-15 дней.

Справка УНИАН. Украинские аграрии к 31 мая засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 8,189 млн га, или 100% от прогнозируемых площадей.

Всего под урожай 2013 года планировалось засеять 27,6 млн га.