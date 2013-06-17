В Украине за 5 месяцев продали земли почти на 62 млн млн грн

В Украине в январе-мае 2013 года продано 272 земельных участка несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности общей площадью 160,27 га на сумму 61,9 млн грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

Как говорится в сообщении, на земельных торгах в этом году реализовано 11 земельных участков государственной и коммунальной собственности общей площадью 2,11 га на сумму 1,3 млн грн, прав аренды на 23 земельных участка общей площадью 62,61 га стоимостью 427,9 тыс. грн, 5 прав суперфиция на земельные участки общей площадью 0,02 га стоимостью 25,3 тыс. грн и 1 право эмфитевзиса на земельные участки общей площадью 27,36 га стоимостью 28,1 тыс. гривен.

По данным ведомства, в государственный и местные бюджеты за январь-май 2013 года поступило 131,5 млн грн от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности с учетом суммы уплаты отсрочки за ранее проданные наделы, в том числе в государственный бюджет – 8,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ожидает, что поступления в сводный бюджет от продажи в 2013 году участков несельскохозяйственного назначения или прав на них составят 2,27 млрд грн.

В Украине в январе-апреле 2013 года продано 174 земельных участка несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности общей площадью 71,52 га на сумму 27,3 млн грн.

Справка УНИАН. На законодательном уровне вопрос, связанный с продажей земельных участков и прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) на земельных торгах, урегулирован со вступлением в силу закона № 5077-VI «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно порядка проведения земельных торгов в форме аукциона» от 5 июля 2012 года.

Однако фактически земельные торги разблокированы с 1 января 2013 года, когда вступили в силу законы «О Государственном земельном кадастре» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», поскольку подготовка лотов к проведению земельных торгов предусматривает обязательность государственной регистрации земельного участка в соответствии с законом «О Государственном земельном кадастре» и обязательность регистрации вещного права на земельный участок в соответствии с законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».