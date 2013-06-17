“Киевхлеб” не будет закрывать комбинат №12, заверяет Попов

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заверяет, что “Киевхлеб” не будет закрывать комбинат №12, а лишь проведет его реконструкцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя ситуацию с мощностями предприятия.

“Идет реконструкция тех технологий и того завода, который работает приблизительно уже 40-50 лет с тем оборудованием, которое там было. То, что там такие шаги предпринимаются, положительно. Но единственное, что неправильно - владелец и руководство предприятия перед тем, как начать эту работу, безусловно, должны были провести соответствующую работу с теми людьми, которые там работают, дать им новые рабочие места, поработать с профсоюзами. А этого не произошло”, - отметил председатель КГГА.

По его словам, городская власть выразила свои замечания акционерам предприятия и они сейчас ситуацию исправляют. Попов также сказал, что, по его данным, уже закуплено оборудования нового на сумму около 10 миллионов гривень.

“Это оборудование будет опять на этих площадях, и будем иметь новый завод”, - подчеркнул Попов, заверяя, что не будет проводиться перепрофилирование по назначению площадей завода.

Он выразил надежду, что комбинат после реконструкции заработает в следующем году.

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года руководство ПАО «Киевхлеб» приняло решение о комплексной реконструкции «Хлебокомбината №12», после чего на его базе будет создано мощное и современное предприятие по производству кондитерских и сухарно-бубличных изделий.

12 июня утром возле Кабмина работницы хлебокомбината № 12 объявили бессрочную акцию протеста - голодовку. Они заявили, что предприятие преднамеренно доводят до банкротства и будет уволено 426 работников. По словам участников акции, из 14 хлебокомбинатов Киевской области уже закрыты по меньшей мере 8, еще несколько находятся под угрозой закрытия.