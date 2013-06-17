Украина сократила производство подсолнечного масла

В Украине в январе-мае 2013 года производство нерафинированного подсолнечного масла составило 1,4 млн тонн, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в мае объем производства подсолнечного масла составил 211 тыс. тонн, что на 34,5% меньше, чем в мае 2012 года, и на 13,2% меньше показателя за апрель текущего года.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам отраслевой ассоциации «Укролияпром», производство подсолнечного масла в Украине в 2012/2013 маркетинговом году (сентябрь 2012 г. – август 2013 г.) может сократиться до 3,6 млн тонн с 3,8 млн тонн в прошлом маркетинговом сезоне в связи с уменьшением урожая подсолнечника.

По данным Госстата, в 1-м квартале 2013 года производство нерафинированного подсолнечного масла сократилось до 962 тыс. тонн, что на 0,4% меньше, чем в первом квартале 2012 года.