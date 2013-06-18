Украина cократила производство кондитерских изделий

В Украине производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в январе-мае 2013 года выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 125 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в мае 2013 года производство шоколада и продуктов, содержащих какао, составило 19,9 тыс. тонн, что на 5,5% больше, чем в мае прошлого года, и на 16,7% меньше, чем в апреле текущего года.

Производство сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшилось на 3,3% - до 84,7 тыс. тонн.

В мае т.г. производство данной продукции составило 16,8 тыс. тонн, что на 13% больше, чем в мае прошлого года, и на 11,8% меньше, чем в апреле текущего года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, в Украине выросло на 0,6% по сравнению с 2011 годом - до 345 тыс. тонн.