Беларусь хочет делать сельхозтехнику в Украине - Лукашенко

Беларусь заинтересована в строительстве совместных предприятий по производству сельскохозяйственной техники на территории Украины. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время украинско-белорусских переговоров в расширенном составе в Киеве под председательствованием президентов двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, Лукашенко отметил позитивный опыт кооперации двух стран и успешную работу совместных предприятий. «Это хорошо, но недостаточно. Мы полны решимости создавать большее количество с большим объемом совместных предприятий с серьезной локализацией на украинской земле», - сказал Лукашенко.

Он отметил важность принятых недавно в Украине решений относительно аграрного сектора страны. «Мы будем кстати для Украины в реализации этой мощнейшей программы. И я не только рассчитываю продавать у вас тут продукцию машиностроения, мы готовы здесь создавать совместные предприятия вместе с вами, кого вы здесь определите с украинской стороны для того, чтобы модернизация сельского хозяйства шла на основе современной техники», - сказал Президент Беларуси.