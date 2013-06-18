Азаров планирует увеличить производство зерна до 70 млн тонн

Париж . Украина планирует увеличить производство зерна до 70 млн тонн, заявил премьер-министр Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с французскими бизнесменами.

"Мы сейчас производим где-то 53-54 млн тонн зерна и планируем выйти на уровень 60-70 млн, и дальше развивать производство зерна высокими темпами, поскольку потребители у нас есть", - сказал Азаров.

При этом он добавил, что в этом году Украина установила своеобразный рекорд и уже экспортировала 26 млн тонн зерновых.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, украинские аграрии в 2013 году могут собрать 53-54 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Украина в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 - июнь 2014) может экспортировать 26-27 млн тонн зерновых и зернобобовых.