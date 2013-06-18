Запасы зерна в Украине к началу 2013/2014 МГ составят почти 5,8 млн тонн

Переходящие запасы зерновых в Украине к началу 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) составят 5,784 млн тонн, сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Согласно балансу Минэкономразвития, к 1 июля запасы пшеницы ожидаются на уровне 2,4 млн тонн, ячменя – 0,98 млн тонн, кукурузы – 2 млн тонн.

По подсчетам министерства, экспорт зерна из Украины к концу текущего МГ составит 24,5 млн тонн, из которых 7 млн тонн приходится на продовольственную пшеницу, 2,1 млн тонн - на ячмень и 14,5 млн тонн - на кукурузу.

Как сообщал УНИАН, с начала 2012/2013 МГ и до 14 июня, по данным Минагропрода, украинские аграрии поставили на внешние рынки 22,34 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

По оценкам министерства, в 2013/2014 МГ Украина может собрать 53-54 млн тонн сельхозкультур.

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