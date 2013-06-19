Американцы выбрасывают на помойку 40% продуктов питания

В США более 40% всех продуктов питания остаются несъеденными, свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства и Управления по охране окружающей среды.

По подсчетам экспертов, в среднем американцы выбрасывает на помойку еды на 165 млрд долл. каждый год. Подобная ситуация показалась мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу неприемлемой, в результате он предложил план по оптимизации использования органических отходов, сообщают Вести.ru.

Согласно плану Блумберга город перейдет к обязательному компостированию пищевых отходов, хоть это и может усложнить жизнь домохозяйствам.

В соответствии с его предложением к 2016 г. жители Нью-Йорка должны будут отделять свои пищевые отходы. Органические отходы в Нью-Йорке в настоящий момент составляют 1,2 млн тонн, или 35% от закапываемого мусора. Данный вид отходов будет перерабатываться в удобрения или же в природный газ.

Эксперты считают, что данная мера окажет положительный эффект на экологическую обстановку в городе, она также позитивно скажется и на кошельках жителей города. Выбрасывание остатков пищи в отдельном мусорном мешке будет наглядно показывать потребителю, насколько он расточителен.