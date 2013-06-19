Миндоходов обсудит с пивоварами возможность повышения акциза на пиво

Министерство доходов и сборов Украины намерено провести встречу с представителями ведущих пивоваренных компаний Украины, чтобы обсудить возможность повышения ставки акцизного сбора на пиво, сообщил министр Александр Клименко накануне заседания Кабинета министров в среду.

«Мы в пятницу встретимся с пивоварами и обсудим этот вопрос», - сказал Клименко, отвечая на вопрос УНИАН.

При этом он подтвердил твердую позицию министерства относительно повышения ставки.

Как сообщал УНИАН, ранее Клименко заявлял, что Министерство доходов и сборов Украины положительно оценивает инициативу повышения акциза на пиво и считает ее целиком востребованной. По мнению Клименко, для повышения акцизов на пиво есть потенциал. Причем в этом вопросе есть две существенные составляющие - не только доходы бюджета, но и улучшение здоровья нации.

Кроме того, Министерство доходов и сборов Украины предложило признать пиво солодовое алкогольным напитком и маркировать его марками акцизного сбора установленного образца.