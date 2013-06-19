Кабмин усовершенствует контроль над безопасностью продуктов - Азаров

Кабинет министров сегодня на своем заседании обсудит законопроект, направленный на совершенствование системы государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов, урегулирование отношений между органами исполнительной власти, операторами рынка пищевых продуктов и потребителями.

Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров, проинформировали УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Законопроект прошел широкое обсуждение. Проект предлагает систему безопасности пищевых продуктов, по которой работают страны, на которые мы ориентируемся в торговых и политических отношениях», - сказал Азаров.

Он сообщил, что главный принцип новой системы – это внедрение на предприятиях пищевой отрасли системы самоконтроля. «То есть, максимум ответственности за безопасность и качество продуктов ложится на производителя», - отметил Азаров. Он подчеркнул, что сегодня выход на мировые рынки не возможен без внедрения такой системы безопасности на производстве. Эта система контроля является обязательной в странах ЕС, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, странах Ближнего Востока.

Кроме того, отметил премьер-министр, необходимо усовершенствовать контрольные функции, которые сегодня распылены между ведомствами.

«Известен фактор «коллективной безответственности», когда одни проверяющие сменяют других, а в результате граждане остаются не защищенными от некачественной продукции. Поэтому, с одной стороны, – мы будем сокращать количество проверок. С другой – устанавливаем жесткие требования к государственным инспекторам за нарушение порядка осуществления контроля», - подчеркнул Азаров.

В целом, по его словам, внедрение новой системы безопасности и качества пищевых продуктов позволит повысить уровень защиты жизни и здоровья потребителей, будет способствовать расширению рынков сбыта отечественной пищевой продукции и повышению ее конкурентоспособности.