Укргидрометцентр прогнозирует урожай зерновых на уровне 52-53 млн тонн

Украинские аграрии в 2013 году могут собрать 52-53 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 46,2 млн тонн в 2012 году, сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

«Мы прогнозируем валовой сбор зерна в этом году на уровне 52-53 млн тонн», - сказала она.

По словам Адаменко, урожай пшеницы в этому году может составить 20 млн тонн, кукурузы - 24,2 млн тонн, ячменя – 7,5 млн тонн, ржи - 0,7 млн тонн.

Тем не менее, эксперт акцентировала внимание на том, что если в ближайшие 10-12 дней не пройдут эффективные осадки, то урожай кукурузы может пострадать и аграриям не удастся собрать более 52 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, из-за засушливой погоды урожай озимой пшеницы в Херсонской области и АР Крым может сократиться на 30-40%.

По прогнозам Минагропрода, украинские аграрии в 2013 году могут собрать 53-54 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 46,2 млн тонн в 2012 году.

К 19 июня жатва началась в семи регионах страны. Украинские аграрии уже скосили и намолотили зерновые культуры на площади 125 тыс. га и собрали около 300 тыс. тонн зерновых.