Минэкономразвития: доля хлеба в рационе украинцев снижается

Сокращение производства хлеба и хлебобулочных изделий в январе-мае 2013 года на 7,3% вызвано снижением его доли в рационе украинцев.

Об этом говорится в комментарии департамента развития реального сектора экономики Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Тенденция к сокращению производства хлеба является долговременной и объясняется изменениями, которые происходят в рационе украинского потребителя, а именно - переориентацией потребительского спроса на те продукты, потребление которых не достигает рациональных норм, в первую очередь мяса и молока», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-мае 2013 года составило 618 тыс. тонн, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем производства данной продукции в мае составил 122 тыс. тонн, что на 12,7% меньше, чем в мае 2012 года, и на 1,9% уступает апрельским показателям текущего года.