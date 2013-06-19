Производство водки, пива и сигарет снизилось из-за повышения цен на них - Минэкономразвития

Сокращение производства водки, пива и табачных изделий в январе-мае 2013 г. соответственно на 18,5%, 1,1% и 12,3% произошло в результате повышения цен на эту продукцию.

Об этом говорится в комментарии департамента развития реального сектора экономики Министерства экономического развития и торговли.

“Уменьшение производства водки, пива и табачных изделий является следствием государственной политики, направленной на уменьшение алкогольной и табачной зависимости населения. Уменьшение произошло из-за увеличения цен на алкоголь и табачные изделия, из-за повышения акцизных сборов и минимальных цен”, - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в январе-мае 2013 года сократилось на 18,5% - до 10,6 млн дал, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В мае 2013 года производство водки уменьшилось на 30,6% - до 1,9 млн дал, по сравнению с маем прошлого года, и в тоже время увеличилось на 22,4% по сравнению с апрелем 2013 года.