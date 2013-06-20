Минэкономразвития хочет лишить местную власть права запрещать продажу алкоголя

Министерство экономического развития и торговли предлагает лишить органы власти на местах права определять места, в которых запрещена торговля алкогольными напитками.

Об этом идет речь в проекте постановления Кабинета министров, опубликованном на официальном веб-сайте министерства.

В пояснительной записке к документу отмечается, что постановление должно устранить некоторые расхождения в законодательных актах, действующих в настоящее время, относительно права местных властей запрещать продажу алкоголя в определенных местах.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает обязать субъектов хозяйствования обеспечить возможность использования потребителями специальных платежных средств при осуществлении расчетов за проданные товары (предоставленные услуги).

Как сообщал УНИАН, ранее власти некоторых городов вводили запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, а также запрещали их реализацию в киосках.

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