«Укролияпром» прогнозирует рост производства подсолнечного масла на 13%

Украина в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 – август 2014) может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,7% больше ожидаемого объема производства в 2012/2013 МГ.

Об этом сообщил УНИАН глава ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук.

По его словам, такие ожидания будут оправданы в случае валового сбора подсолнечника в 2013 году на уровне 9-9,5 млн тонн. При этом Капшук отметил, что в 2013 году урожай рапса ожидается на уровне 2 млн тонн, сои – 3 млн тонн.

«У нас будет около 2 млн тонн рапса и около 3 млн тонн сои. Думаю, увеличим переработку рапса и значительно увеличим переработку сои», - сказал глава «Укролияпрома».

Что касается бутилированного масла, то, по словам эксперта, в новом МГ его производство может составить 1 млн тонн против 600 тыс. тонн в текущем МГ.

Капшук также сообщил, что, по прогнозам ассоциации, в 2013/2014 МГ Украина сможет экспортировать 3,5 млн тонн подсолнечного масла против 3,1 млн тонн, которые страна поставит до конца 2012/2013 МГ. При этом украинские производители намерены нарастить поставки в Китай, Бангладеш, Вьетнам, Иран и Ирак.

Также Капшук добавил, что к началу нового МГ мощности по переработке подсолнечника в стране вырастут приблизительно на 1 млн тонн – до 13 млн тонн за счет введения в эксплуатацию новых маслоэкстракционных заводов.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам «Укролияпрома», производство подсолнечного масла в Украине в 2012/2013 МГ может сократиться до 3,6 млн тонн с 3,8 млн тонн в прошлом маркетинговом сезоне в связи с уменьшением урожая подсолнечника.

Справка УНИАН. Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

По данным Госстата, в 1-м квартале 2013 года производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине составило 962 тыс. тонн, что на 0,4% меньше, чем в первом квартале 2012 года.

Урожай подсолнечника в 2012 году вырос до 8,4 млн тонн с 8,1 млн тонн в 2011 году.

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