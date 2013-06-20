Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум об экспорте зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало с зернотрейдерами меморандум об экспорте зерна на 2013/2014 маркетинговый год (МГ, июль 2013 – июнь 2014), сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, общие объемы экспорта будут определяться и согласовываться сторонами до 1 сентября текущего года.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2012 года Минагропрод и участники зернового рынка подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривал граничный объем экспорта продовольственной пшеницы в объеме 5,5 млн тонн. В апреле этого года министерство и зернотрейдеры договорились о возобновлении экспорта пшеницы, приостановленном вследствие сложных погодных условий и опоздания с началом весенне-полевых работ.

По прогнозам Минагропрода, в 2013/2014 МГ Украина экспортирует 26-27 млн тонн зерна при предполагаемом урожае в 53-54 млн тонн.