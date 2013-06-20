Минагропрод скорректировал прогноз экспорта зерна

Министерство агарной политики и продовольствия прогнозирует, что в 2014/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 – июнь 2014) Украина поставит на внешние рынки 24-26 млн тонн зерна, хотя ранее глава ведомства Николай Присяжнюк оценивал экспортные возможности страны в новом МГ на уровне 26-27 млн тонн, говорится в сообщении министерства.

"Министерство оценивает объемы экспорта зерна в 2013/2014 маркетинговом году в 24-26 млн тонн", - сообщает ведомство.

Как сообщал УНИАН, экспорт зерновых из Украины в текущем МГ может составить 23 млн тонн.

По прогнозам Минагропрода, урожай зерна в Украине в 2013 году может составить 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.