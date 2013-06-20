Кабмин предоставил Китаю дополнительные гарантии по контракту с Госпродкорпорацией

Кабинет министров Украины разрешил Экспортно-импортному банку Китая списывать средства со счетов Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) в случае невыполнения последней кредитных обязательств в размере 3 млрд грн перед банком.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №432 от 19 июня 2013 года.

Кроме того, гарантией с украинской стороны остаются имущественные права по контрактам, заключенным в рамках генерального кредитного договора.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Верховная Рада разрешила ГПЗКУ привлечь под госгарантии кредит от Экспортно-импортного банка Китая в размере 3 млрд грн, которые должны быть направлены на развитие проектов в сельском хозяйстве.

Первый транш в размере 1,5 млрд долл. ГПЗКУ получила в начале 2013 года. На эти деньги корпорация будет проводить форвардные закупки зерна и спотовые для дальнейшей поставки в Китай.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.