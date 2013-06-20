Рыбники будут платить за землю 3% от ее нормативной оценки

Министерство агарной политики и продовольствия разработало законопроект, в котором предлагает установить арендную плату за земельный участок, используемый для рыбоводства, на уровне 3% от нормативной денежной оценки, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, нынешнее законодательство предусматривает годовую арендную плату для таких участков на уровне не менее трехкратного размера земельного налога и не более 12% нормативной денежной оценки. В министерстве считают, что существующая арендная ставка препятствует ведению прибыльного рыбного хозяйства.

Как сообщал УНИАН, украинские рыболовы в 1-м квартале 2013 года выловили 49,1 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 11,8% больше, чем в январе-марте 2012 года.