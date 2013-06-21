Зона свободной торговли с ЕС исключает предоставление экспортных субсидий аграриям

Формирование зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, предусмотренное в Соглашении об ассоциации с ЕС, предполагает отказ Украины от каких-либо экспортных субсидий, включая субсидии для аграриев.

Об этом говорится в проекте Соглашения, рабочий вариант которого опубликован на сайте Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции.

«После вступления Соглашения (об ассоциации – УНИАН) в силу ни одна из сторон не должна сохранять или возобновлять экспортные субсидии или другие меры эквивалентного действия в отношении сельскохозяйственных товаров, предназначенных для продажи на территории одной из сторон», - говорится в проекте Соглашения.

Предусматривается, что ставки платежей и сборов, обязательные к уплате при экспорте или импорте товаров, устанавливаются непосредственно сторонами. При этом они не должны превышать приблизительной стоимости товара или предоставленной услуги, а также не должны содержать признаков непрямой защиты национальных товаров или попытки обложить налогом товар или услугу при импорте или экспорте с фискальной целью.

Кроме того, проект Соглашения предусматривает норму, согласно которой стороны договора не имеют права без видимых причин ограничивать экспорт или импорт товаров и услуг.

Как сообщал УНИАН, проект Соглашения об Ассоциации с ЕС содержит пункт, согласно которому формирование всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС должно быть завершено в течение максимум 10 лет с момента подписания и вступления Соглашения в силу.