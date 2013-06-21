«Мироновский хлебопродукт» покупает три сельхозпредприятия в Винницкой области

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение крупнейшему в Украине производителю курятины «Мироновскому хлебопродукту» (МХП) приобрести более 50% доли в уставном капитале трех сельскохозяйственных предприятий, говорится в сообщении АМКУ.

Согласно сообщению, МХП получил право покупки предприятий «Агрокряж», «Агрокряж 1» и «Предаком Сад» (все – Винницкая обл.)

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Предприятия «Агрокряж» и «Агрокряж 1» занимаются выращиванием сахарной свеклы, а «Предаком-Сад» - выращиванием зерновых культур.

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