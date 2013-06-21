Минагропрод договорился с производителями и продавцами о стабильной цене на сахар

Министерство аграрной политики и продовольствия подписало с производителями сахара и крупнейшими розничными сетями страны меморандум о взаимопонимании с целью удержать стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, производители взяли на себя обязательство не допустить сокращения поставок сахара в розничные сети, тогда как ритейлеры обязались не повышать цену на него для потребителей.

Кроме того, стороны договорились заключать прямые договоры, а также гарантировать должное качество продукта, поставлять его и рассчитываться в оговоренные сроки. Меморандум также предусматривает привлечение производителей и торговых сетей к подготовке правительственных решений, регулирующих рынок сахара.

Как сообщал УНИАН, в 2012/2013 маркетинговом (МГ, сентябрь 2012 – август 2013) производство сахара в Украине составило 2,2 млн тонн, тогда как внутренняя потребность оценивается в 1,86 млн тонн, что стало причиной существенного удешевления сахара. К началу 2013/2014 маркетингового года в Украине останутся рекордно большие переходящие запасы сахара – 886 тыс. тонн. В результате, по прогнозам ассоциации «Укрцукор» в новом МГ к переработке сахарной свеклы приступит 40-41 завод, тогда как годом ранее работало 63 завода.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает падения производства сахара в 2013-2014 маркетинговом году на 36% - до 1,4 млн тонн и рекомендует отечественным производителям сахара оборудовать свои производства установками по производству биоэтанола в целях диверсификации производства и снижения себестоимости продукции.