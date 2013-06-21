Парламент отложил запрет на землеотвод до 2015 года

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности” (относительно отсрочки запрещения на отведение земельных участков).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 273 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено отсрочить до 1 января 2015 года введения в действие частей третьей и четвертой статьи 24 и пункта 6 раздела V “Заключительные положения” Закона Украины “О регулировании градостроительной деятельности”. Этими нормами запрещается передача (предоставление) земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в собственность или пользование физическим и юридическим лицам для градостроительных потребностей в случае отсутствия плана зонирования или детального плана территории и изменение целевого назначения земельного участка, который не отвечает плану зонирования территории.

В законе Кабинету министров рекомендовано при подготовке проекта государственного бюджета на 2014 год предусмотреть средства на разработку планов зонирования и детальных планов территорий, а также разработать и утвердить механизм финансирования разработки планов зонирования и детальных планов территорий.