Украинские аграрии собрали 950 тысяч тонн зерна

Украинские аграрии к 21 июня намолотили 950 тыс. тонн зерновых и зернобобовых нового урожая на площади 410 тыс. га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность по стране составляет 23,2 ц/га против 16,4 ц/га в прошлом году.

К указанной дате обмолочено 349 тыс. га озимого ячменя, благодаря чему намолочено 850 тыс. тонн зерна при урожайности 24,4 тыс. га (в 2012 году – 16,9 ц/га). Сбор озимой пшеницы произведен на территории 53 тыс.га, намолочено – 91 тыс. тонн при урожайности 17,1 ц/га (в 2012 г. – 15,3 ц/га).

Кроме того, отечественные аграрии собрали 3 тыс. тонн ярового ячменя, обмолотив 3 тыс. га с урожайностью 10,3 ц/га, а также 6 тыс. тонн гороха с 5 тыс. га убранной площади при урожайности 12,4 ц/га (в 2012 – 16,4 ц/га). В министерстве также отметили, что к 21 июня начался сбор озимого рапса и к указанной дате собрано 18 тыс. тонн этой культуры с 13 тыс. га при урожайности 13,2 ц/га (в 2012 – 9,8 ц/га).

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Минагропрода, украинские аграрии в 2013 году могут собрать 53-54 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 46,2 млн тонн в 2012 году.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия прогнозируют, что из-за погодных условий уборочные работы придется проводить в минимальные сроки – 10-15 дней.

Яровыми зерновыми под урожай 2013 года засеяно 8,239 млн га, что на 1% больше, чем было засеяно под урожай-2012.

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