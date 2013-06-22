Евросоюз сделал послабление производителям табака

Министры здравоохранения стран ЕС решили отказаться от введения ряда жестких ограничений на табачные изделия из-за оппозиции со стороны некоторых европейских правительств, сообщает Русская служба Би-би-си.

В частности, они отклонили предложенный Европейской комиссией запрет на производство тонких сигарет, хотя и постановили, что эти изделия необходимо расфасовывать в пачки обычных размеров, чтобы уменьшить их привлекательность.

В то же время министры согласились объявить вне закона ментоловые сигареты и другие табачные ароматизаторы.