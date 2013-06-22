Евросоюз сделал послабление производителям табака
10:20, 22 июня 2013Агро
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Министры здравоохранения стран ЕС решили отказаться от введения ряда жестких ограничений на табачные изделия из-за оппозиции со стороны некоторых европейских правительств, сообщает Русская служба Би-би-си.
В частности, они отклонили предложенный Европейской комиссией запрет на производство тонких сигарет, хотя и постановили, что эти изделия необходимо расфасовывать в пачки обычных размеров, чтобы уменьшить их привлекательность.
В то же время министры согласились объявить вне закона ментоловые сигареты и другие табачные ароматизаторы.
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