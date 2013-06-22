В Николаевской области пожар уничтожил 45 гектаров пшеницы.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 18 ч 40 мин 21 июня поблизости с. Ташино Березанского района Николаевской области на пшеничном поле площадью 145 гектаров, которое принадлежит ООО им. К.Л.Петровского, возник пожар, в результате которого огнем уничтожено 45 гектаров пшеницы на корню.

В 19 ч 40 мин подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.