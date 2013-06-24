В Полтавской области горят торфяники

В Оржицком районе, возле с. Денисовка, возник пожар торфяных массивов на площади 0,9 га.

По данным пресс-службы облуправления ГСЧС, по состоянию на 20:00 час. 23 июня пожарными ликвидировано горение очагов пожара на площади 0,6 га.

Работы по ликвидации пожара продолжены 24 июня.

В облуправлении ГСЧС УНИАН сообщили, что по данным института "Укрземпроект" на территории Полтавской области общая площадь торфяников составляет 42 тыс. га. Наибольшие площади торфяников имеют Хорольский район (9896 га), Оржицкий район (8007 га), Пирятинский район (6245 га), Лубенский район (5259 га), Семеновский район (4097 га), Лохвицкий район (3789 га) и Зеньковский район (1933 га).

В течение 2012 года на территории области возникло 18 торфяных пожаров (2011 год - 4). Огнем было уничтожено и повреждено торфяные массивы на площади 20,7 га (2011 год - 7,4 га).

За 2012 торфяные пожары возникали в Оржицком районе - 7 случаев, Семеновском районе - 4, Глобинском районе - 3, Лохвицком районе - 2, Лубенском и Полтавском - по одному случаю.

«Торфяные пожары отличаются долговечностью и потенциальной возможностью увеличения масштабов, в связи с чем для их ликвидации нужно привлекать значительное количество сил, топлива и средств подразделений пожарной охраны на значительный срок, что в свою очередь приводит к снижению уровня пожарной защиты сельских населенных пунктов. Лучшим способом борьбы с торфяными пожарами считается их предотвращение», - сообщили в облуправлении ГСЧС.