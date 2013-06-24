Наводнение в Индии: 7000 человек нуждаются в помощи

Спасатели на севере Индии пытаются вызволить 7000 человек, отрезанных от цивилизации в горах в результате наводнений и оползней, передает Руссская служба Би-би-си.

Представители индийских ВВС говорят, что пробиваться в горы нужно прямо сейчас, поскольку выжившие находятся в крайне бедственном положении.

В штате Уттаракханд, где, как полагают, число погибших перевалит за тысячу, в понедельник вновь прошли ливни, гораздо более сильные, чем предсказывали синоптики.

Спустя неделю после начала бедствия установить точное число погибших и пропавших без вести по-прежнему не представляется возможным. На данный момент подтверждена гибель более чем 600 человек, спасены около 80 тысяч.

Утром в понедельник спасатели вынуждены были прервать операцию и вернуть отправленные для эвакуации жителей вертолеты из-за ухудшившихся метеоусловий. Тем временем в городе Кедарнатх проходят приготовления к церемонии массовой кремации умерших.

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