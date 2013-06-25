Синоптики предупреждают - на украинском участке Дуная началось формирование максимального уровня паводка

На украинском участке Дуная (Одесская область) началось формирование максимального уровня паводка, которое продлится до среды, 26 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

“На украинском участке Дуная сегодня началось формирование максимальных уровней дождевого паводка”, - сказал Кульбида.

“Сегодня-завтра сформируются максимальные уровни паводка”, - добавил он.

При этом синоптик заверил, что уровень подъема воды будет ниже опасных отметок на 60-80 см. При этом наивысший подъем ожидается возле города Рени, где вода поднимется на 1,3 м.