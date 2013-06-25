На этой неделе на западе Украины ожидаются сильные дожди, на юге – жара до 37°

На текущей неделе в западных, северных и части центральных областей Украины ежедневно будут идти дожди, тогда как в южном и восточном регионах осадки будут либо незначительными, либо их не будет вовсе, а температура воздуха днем достигнет +37 градусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил журналистам директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«В большинстве регионов Украины будет удерживаться нестабильный характер погоды, связанный с прохождением малоактивных атмосферных фронтов, с одной стороны, и с другой стороны - образованием мощной дождевой облачности. Это будет касаться в основном западных и северных и частично центральных областей Украины, где во второй половине дня, как правило, будут выпадать сильные дожди, локально будет образовываться град и шквальные порывы ветра», - сказал Кульбида.

«Меньше всего осадков ожидается в южных и восточных областях, а также Днепропетровской, Черкасской, Полтавской области», - добавил он.

При этом, по словам директора Укргидрометцентра, температурный режим на этой неделе в стране практически не изменится. Максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне +28 +33 градусов, а в центральных, южных и восточных регионах – не менее +35.