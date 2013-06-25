Кабмин предлагает упростить процедуру сертификации зерна

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде упростить процедуру сертификации субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по хранению зерна и продуктов его переработки, а также проводить такую сертификацию только во время экспортно-импортных операций.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» (№2361а) подан Кабмином в Верховную Раду 20 июня.

Проект закона предусматривает возможность получения сертификата субъектами, которые пользуются зернохранилищами на условиях лизинга или аренды. В то же время, субъекты, имеющие собственные зернохранилища, могут получить бессрочные сертификаты.

«Проектом закона предусматривается установление возможности сертификации услуг по хранению зерна и продуктов его переработки субъектами хозяйствования, которые не имеют собственных зернохранилищ, а пользуются ими на условиях аренды или лизинга, и установление бессрочного срока действия сертификата кроме случаев, когда зернохранилище находится в аренде или лизинге, упрощение процедуры выдачи сертификата соответствия», - говорится в документе.

Также Кабмин предлагает осуществлять сертификацию качества зерна и продуктов его переработки только в случаях экспортно-импортных операций с зерном и продуктами его переработки при перемещении по территории Украины зерна и продуктов его переработки, которые приобретены за счет средств государственного и местного бюджетов (за исключением зерна и продуктов его переработки, перемещаемых по территории Украины в режиме проходного таможенного транзита без перегрузки, и зерна, которое используется для семенных целей), а также по требованию одной из сторон контракта.

Таможенное оформление зерна и продуктов его переработки, согласно законопроекту, будет осуществляться при наличии сертификата качества зерна и продуктов его переработки.

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит урегулировать вопросы выдачи сертификатов качества и сертификатов хранения зерна и продуктов его переработки.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной сертификации качества зерна и продуктов его переработки, за исключением зерна, которое полностью или частично приобретается за государственные средства, или же если такое условие предусмотрено контрактом, а также в случае ввоза зерновых продуктов и их переработки на территорию Украины.