Нормативная денежная оценка земель проведена в 99,8% населенных пунктов

Нормативная денежная оценка земель в Украине по состоянию на 19 июня проведена в 29 705 населенных пунктах, что составляет 99,8% от их общего количества, сообщила пресс-служба Государственного агентства земельных ресурсов (Госземагентство).

Согласно сообщению, за последнюю неделю утверждена техническая документация по нормативной денежной оценке земель в 387 населенных пунктах, из них в 60 поселениях завершена первичная нормативная денежная оценка земель и в 327 населенных пунктах – повторная.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на начало 2013 года первичная нормативная денежная оценка земель была проведена в 29 471 населенном пункте, что составляло 98,9% от их общего количества.

По данным Госземагентства, в 2012 году работы по нормативной денежной оценке земель завершены в 2 183 поселениях.

Повторная нормативная денежная оценка земель в 2012 году была проведена в 9 315 населенных пунктах (31,3% от их общего количества).