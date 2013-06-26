Индонезия - второй мировой производитель робусты - сократит в 2013 г. экспорт кофе на 17%

Экспорт кофе Индонезией - вторым мировым производителем робусты - сократится в 2013 году на 17% по сравнению с 2012 годом, хотя урожай останется на прежнем уровне - примерно 748 тысяч тонн, передает РИА "Новости" со ссылкой на газету Jakarta Globe.

Если в 2012 году "страна трех тысяч островов" поставила за рубеж 451 тысячу тонн кофе, то благодаря правительственной политике поощрения переработки этой культуры в самой стране показатель в текущем году упадет до 374 тысяч тонн, заявил министр по делам промышленности Индонезии Мохамад Хидаят. "Эта политика направлена на добавление стоимости на внутреннем рынке посредством переработки на нем зерен кофе в конечный продукт", - сказал он.

В последние годы уровень потребления кофе в самой Индонезии, занимающей четвертое место в мире по численности населения, в среднем ежегодно увеличивается на 7,5%, отметил также министр.

Около 95% индонезийского кофе (на эту страну вместе с Вьетнамом приходится около четверти мирового производства данной культуры) выращивается не на плантациях, а на крестьянских участках, занимающих совокупную площадь в 1,3 миллиона гектаров. Кофе является третьей по значению статьей индонезийского сельскохозяйственного экспорта после креветок и рыбы.