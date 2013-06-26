Австралия и Япония судятся из-за китобойного промысла

В Международном суде ООН в Гааге начались слушания по делу о китобойном промысле: Австралия обвиняет Японию в нарушении запрета на отлов китов в коммерческих целях, сообщает Русская служба Би-би-си.

Конфликт между странами тянется уже несколько лет. Австралия утверждает, что под маской научных исследований Токио занимается коммерческим китобойным промыслом.

Япония, отлавливающая до тысячи китов ежегодно, заявила что будет отстаивать свое право на охоту в рамках научно-исследовательской программы.

В 1986 году была принята международная конвенция, по которой был введен запрет на коммерческий китобойный промысел. В 2010 году Австралия обратилась с жалобой в Международный суд ООН, обвинив Японию в нарушении конвенции. Этот процесс уже обошелся Австралии в несколько миллионов долларов.