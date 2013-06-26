Производители сигарет готовят иск к Минздраву Таиланда

Табачный гигант Philip Morris и сотни местных продавцов табачных изделий договорились подать совместный судебный иск к Министерству здравоохранения Таиланда из-за новых правил оформления сигаретных упаковок, сообщает Русская служба Би-би-си.

Согласно нововведению тайских властей, предупреждающим изображениям и надписям будет отдано 85% упаковки сигарет вместо прежних 50-ти.

Ассоциация продавцов табака Таиланда уже заявила, что эти изменения осложнят работу розничных торговцев. Власти надеются, что увеличение размера предупреждающих надписей поможет снизить распространение курения.

Ранее представители компании Philip Morris уже безуспешно пытались оспорить в суде антитабачные нововведения в Австралии, где были полностью запрещены логотипы и опознавательные знаки на пачках сигарет, а также ограничения рекламы табака в Норвегии.