Ovostar Union не будет выплачивать дивиденды за 2012 год

Варшава. Акционеры одного из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов компании Ovostar Union на собрании 25 июня решили не выплачивать дивиденды за 2012 год, а направить всю прибыль в резерв.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, акционеры также утвердили отчеты правления, политику вознаграждений и назначили аудитором на 2013 год компанию Baker Tilly Berk N.V.

Акционеры также уполномочили совет директоров выпустить до 10% акций существующего капитала и аннулировать право первоочередного выкупа в течение ближайших 5 лет.

Кроме того, акционеры предоставили правлению право покупать или продавать акции компании в течение 18 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Ovostar Union увеличил чистую прибыль на 18% - до 24 млн долл. на фоне роста выручки на 19%, до 60 млн долл.

Справка УНИАН. Крупнейшими акционерами входящего в тройку крупнейших производителей яиц в Украине Ovostar Union являются основатель компании и ее генеральный директор Борис Беликов и входящий в правление Виталий Вересенко: через компанию Prime One Capital Limited они контролируют 74,03% акций Ovostar.

Еще 12,15% акций владеет частный польский пенсионный фонд Generali OFE, и 5,02% - польские AVIVA OFE и Aviva BZ WBK.

На последнем закрытии Варшавской фондовой биржи, где компания дебютировала в июне 2011 года, она стоила более 140 млн долл., что почти на треть больше, чем в первый день торгов.