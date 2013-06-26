Государственная зерновая корпорация начала закупать зерно нового урожая

Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) с 21 июня приступила к закупке зерна нового урожая, говорится в сообщении корпорации.

Согласно сообщению, спотовыми закупками будет заниматься Главный торгово-экспортный филиал корпорации, а также 44 зерноприемных предприятия, среди которых Николаевский портовый элеватор и Одесский зерновой терминал.

В компании также отметили, что на 25 июня закупочная цена на зерно на Николаевском портовом элеваторе составила: на ячмень – 1740 грн/тонна, пшеницу 2-го класса – 1800 грн/тонна, пшеницу 3-го класса – 1740 грн/тонна, пшеницу 4, 5, 6 класса – 1630 грн/тонна. Стоимость зерна на Одесском зерновом терминале к указанной дате была равна: на ячмень – 1780 грн/тонна, фуражную пшеницу – 1650 грн/тонна.

Цена ячменя при закупке на линейных элеваторах (базис EXW) составляла 1480 грн/тонна.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые должны были быть направлены на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки их в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.