Эксперты прогнозируют летом минимальное снижение цен на молоко

Сезонное снижение закупочных цен на молоко в Украине в летний период будет минимальным в связи с ростом цен на этот продукт на внешнем рынке, считают в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

«Мировые тенденции к росту платы за молоко позволят Украине в этом году предотвратить обвал цен на сырое молоко в летний период, что положительно повлияет на рентабельность молочных предприятий в Украине, но в условиях ограниченной платежеспособности населения приведет к меньшей рентабельности молокоперереботчиков», - цитирует пресс-служба эксперта аграрных рынков УКАБ Алину Жарко.

По данным ассоциации, в прошлом году с января до июня стоимость закупки молока снизилась на 23-25% - с 3,55 грн/л до 2,75 грн/л. В этом году закупочные цены на молоко в начале 2013 года составляли 3,85-4,00 грн/л и до сих пор остались на этом уровне.

Как сообщал УНИАН, производство жидкого молока в Украине в январе-мае 2013 года выросло по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 1% - до 378 тыс. тонн.

В 2012 году производство обработанного молока в Украине выросло по сравнению с 2011 годом на 6% - до 909 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов увеличилось на 3,6% - до 486 тыс. тонн.

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