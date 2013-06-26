Производство детского питания в Украине за 4 месяца выросло на 36%

Объем производства детского питания в Украине в январе-апреле 2013 года составил 11 тыс. тонн, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2012 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, производство детского питания на молочной основе за указанный период выросло на 39%, а детских соков – на 27%. При этом ведомство не сообщает количественных показателей.

Кроме того, по данным Минагропрода, поставки отечественных детских смесей на внешние рынки за 4 месяца 2013 года выросли на приблизительно 25% - до 336 тонн.

При этом, по словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, до 2014 года планируется осуществить импортозамещение продуктов детского питания на 12%. Для этого будет создано 80 сырьевых зон, способствующих производству безопасных и качественных продуктов детского питания.

Как сообщал УНИАН, производство детского питания в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросло на 21,6% и составило 24,2 тыс. тонн.